電影《練愛iNG》首映會，出席林暐恆（阿KEN）導演、紀培慧、彭小刀、陳怡叡（Yuri）、黃鴻升（小鬼），導演阿 Ken特別請大家多多支持電影《練愛iNG》。（盧禕祺攝）

阿Ken首部自編自導自演的電影《練愛iNG》12日在信義威秀舉辦電影首映會，他和紀培慧、彭小刀、黃鴻升（小鬼）、陳怡叡（Yuri）等演員均出席，另在片中軋一角的資深導演馮凱，更親自現身揭阿Ken往年舊事。

小鬼(左起)、紀培慧、王偉忠、Yuri、阿Ken、小刀出席首映會。(盧禕祺攝)

阿Ken稱自己視馮凱如父，剛從國外念書回來就進到馮凱的劇組做幕後工作人員，馮凱說：「這部電影是他的初心，他念書時就有導演夢，回台灣時不我予就變成諧星，現在終於當上導演，來搶飯碗。」

馮凱自認以前當導演求好心切，每句話基本上都帶髒字，「我不會打他（阿Ken），頂多推他一下，麥沒拿好就扒頭。」不過他也記得當年錄影時，因為阿Ken愛演，就讓他演一段，演完又馬上脫下戲服穿起便服做回工作人員，「他在演員跟工作人員角色互換之間相當甘願，能這樣子不容易。」

這次拍攝《練愛iNG》，輪阿Ken執導筒，馮凱表示自己相當遵守職場倫理，片場誰是導演就聽誰的，不會多做評論，不過每當馮凱需要NG時，阿Ken還是會戰戰兢兢說：「不好意思，都是我的錯，重來一次。」

而在片中飾演「哈哈哥」的小鬼，片中畫面幾乎從頭笑到尾，拍攝4小時就整整笑了1小時，台詞講沒幾句，他笑說：「其實演哈哈哥是很累、很辛苦的，演出來的層次不容易被看到。」

陶晶瑩(左)替好友阿Ken站台，還認購交換券。(盧禕祺攝)

首映會上，還有神秘嘉賓王偉忠以及陶晶瑩現身力挺，陶有備而來，穿一身防疫裝亮相，呼籲觀眾看電影要注意防疫，同時更鼓勵阿Ken，說他拍電影很辛苦又碰上新冠肺炎，喊話：「大家進戲院不要只買一支吉拿棒，要買電影票看電影。」自己也買一疊交換券發送，第一時間催票房。電影明日全台上映。

(中時 )