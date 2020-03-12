新墨西哥州的白沙飛彈靶場(White Sands Missile Range)剛完成精準打擊飛彈（PrSM）的第二次測試，飛彈飛行了180公里並且準確命中。這型飛彈是洛克希德·馬丁公司(LockheedMartin)為美國陸軍研製的下一代遠程陸攻武器，可以由M142高機動多管火箭系統（HIMARS）發射器發射，「高度精確且致命」。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，PrSM於2019年12月10日首次測試，飛行了240公里，當時是為了測試飛彈的射程。距首次測試兩個月後，這一次的測試要確認系統的準確性、打擊能力，還包括確認其飛行軌跡、航程，總體性能，以及與HIMARS發射器的整合程度。

PrSM在分類上，與MLRS M270多管火箭是同一脈絡的，但是MLRS的最大射程僅到40公里左右，屬於砲兵系統，但是PrSM的射程已超過499公里，並且有精準打擊能力，兩者性能已不可同日而語。

洛馬公司表示，PrSM其目的是為旅、師、軍團，等各級的陸軍野戰指揮官，提供遠程精確打擊火力。

洛馬公司的飛彈與火力控制系統副總裁蓋亞·坎貝爾(Gaylia Campbell)說：「飛行測試進一步證明了PrSM的可靠性精度和關鍵功能....它表現的完全符合預期，以極高的準確度成功擊中了目標。」

(中時電子報)