新冠肺炎疫情肆虐歐美，連帶造成全球股災，美國總統川普也不得不宣布推出救經濟措施。

《中時電子報》12日針對新冠肺炎引起的全球進行網路投票，有88.49%網友認為(661票)，會擔心，另有10.58.%(79票)網友認為，不擔心，另有0.94%(7票)網友表示不知道、無意見。

(中時電子報)