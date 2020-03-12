新冠肺炎全球爆發！近9成國人擔心台灣經濟前景 20:362020/03/12 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普(左)、大陸國家主席 習近平。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情肆虐歐美，連帶造成全球股災，美國總統川普也不得不宣布推出救經濟措施。 《中時電子報》12日針對新冠肺炎引起的全球進行網路投票，有88.49%網友認為(661票)，會擔心，另有10.58.%(79票)網友認為，不擔心，另有0.94%(7票)網友表示不知道、無意見。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新冠肺炎 #台灣 #美國 #美股 也許您會感興趣 推薦閱讀 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 病毒產生變異 疫苗研發難度高 04:102020/03/08 生活新聞 新冠肺炎全球發燒 巴拉圭與馬爾地夫皆通報首例 09:002020/03/08 國際 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 政治熱門新聞 為何猛打蔡宜芳、學姊？知情人爆：下一個恐是她！ - 政治 蔡宜芳去哪家摩鐵偷腥？林佳新竟爆「滑進去」地點... - 政治 蔡宜芳竟跟情夫玩真的？遭直擊眼神落寞、拖行李箱直奔… - 政治 蔡宜芳未來走向 網驚爆內部震撼消息 - 政治 張益贍偷吃蔡宜芳 網歪樓問：F奶正妹貼過來誰忍得住？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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