楊謹華、姚淳耀、李之勤、游安順12日出席公視、民視電視劇《鏡子森林》記者會，劇中飾演調查組記者的楊謹華，面對近來疫情新聞，「我們能做的就是先管好自己，才有辦法去保護他人」，坦言拍廣告及拍戲計畫因疫情影響而順延。

楊謹華分享最近常在家下廚，向朋友討教做出一道紅燒獅子頭，老公給的評價是：「很開心，終於會做一道菜。」也誇老公手藝好，「因為他以前在美國生活就常自己做菜」。結婚1年多的她被問到「做人」計畫，淡定回「一樣是順其自然」。

沒近視的姚淳耀，為了防疫而戴上沒度數的眼鏡，游安順表示已取消4場舞台劇演出。飾演總編輯的李之勤，劇中與楊謹華有多場衝突戲，但戲外常NG笑場，李之勤誇楊的眼神很真誠、會說話，總是讓她看到入迷，也從楊的表演得到很多靈感。

楊謹華。盧禕祺攝

民視、公視《鏡子森林》寫實描述新聞媒體生態，故事從「火線新聞」的新聞工作說起，面對官商勾結、威脅利誘，新聞記者如何秉持正義，堅持理想，寫出最真實報導以及內心深層的人味情感。本劇共分為3季，目前播至第3季，楊謹華飾演的調查組組長「高明」歸隊，展開醫院人球案調查；姚淳耀則因採訪毒品新聞涉險，性命再度受脅迫。

導演李權洋分享說《鏡子森林》片名來自總導演鄭文堂，也解釋說第三季的主軸說「新聞像一面鏡子，當鏡子失真的時候，記者們希望把鏡子擦亮」。被問及劇中調查新聞事件，哪樁最有感，楊謹華說「應該是戲裡的醫療人球案，生命很脆弱，擺在前頭的是條人命，但醫院不是先救人，我就會很有感觸」。

劇中飾演社會記者「侯方平」的姚淳耀演滿3季，吐露心境說「第1季像生存下來的記者，第2季就是撐住調查組；第3季則是找回初衷，認真想完成一個好報導」。劇中他有場跟吳朋奉合拍的飛車戲碼，導演李權洋安排吳開砂石車要檔他去路，他頭上流血在場內蛇行穿梭；姚淳耀忍不住說「台劇很少有這樣大場面動作戲，雖然有點快要撞到了，但感覺還是滿安全的」；李權洋一旁摀嘴「有嗎？我覺得很危險！」

姚淳耀（左起）、楊謹華、李之勤、游安順。盧禕祺攝

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