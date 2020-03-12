2020全英羽球公開賽今天第2天賽程台灣選手由大會頭號種子、寶島一哥周天成率先登場，面對日本選手常山幹太，打出一場歷時81分鐘的激戰，最終「天哥」19比21、26比24、21比13勝出，晉級8強。

周天成世界排名第2，由於世界球王桃田賢斗車禍受傷休養中，周天成躍居今年全英賽男單第1種子，常山幹太世界排名則是第11，過去5次對戰，周天成握有4勝1敗優勢，不過今年2月亞洲羽球團體錦標賽，周天成直落二吞下雙方對戰首敗，這次捲土重來，常山依舊不讓天哥打的太輕鬆。

首局周天成曾12比8領先4分，不過常山幹太一直等待機會逆襲，終於在這局後段追平比數，雙方19比19平手後，常山連下2分，先鎖定1局領先。

第2局雙方持續拉鋸，多次平手、互換領先，進入到「丟士」周天成才辛苦追平局數；第3局先取得領先，「天哥」在3比4落後之際，打出了5比0小高潮，就此領先到比賽終了。

率先搶進8強的周天成，下一輪面對同胞王子維和日本西本拳太之間的勝方，王子維和西本的比賽預計台北時間今晚9點後登場。

(中時 )