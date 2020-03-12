Regardez moi ce fdp qui est sûrement contaminé du coronavirus ce qu’il fait sur les barres des transports publique !!! Ne touchez plus les barres ! #coronavirus #STIB pic.twitter.com/t2QvYZKEJq — Souf (@SoufOff) March 9, 2020

歐洲新冠肺炎疫情正在延燒，比利時一名男子被同車乘客拍攝到，突然在車廂中拿下口罩，刻意舔手指後再把口水塗抹在扶手上，惡行曝光後引發網友撻伐，而該名男子稍後遭到逮捕。

一名網友10日在推特上傳一段影片，並且在PO文內譴責，「你看看這個人，他毫無疑問一定有感染了新冠肺炎，他竟然對大眾運輸工具的福手做這種事」。

影片中是一名男子拉下口罩，先是舔了舔手指後，再把口水抹不斷地抹在一旁扶手上面，噁心行徑讓原PO看了受不了，一旁乘客也嚇得趕緊通報列車員。原PO因此還在發文中勸說「千萬別再碰握桿了！」

影片曝光後讓網友看了生氣了，紛紛出聲撻伐沒公德心、太噁心。對此，比利時布魯塞爾地區的公共運輸營運公司指出，經過了解發現該名男子酒醉了，然而他們仍立即該輛列車停駛，並且進行全車大消毒作業了，公司並強調「我們的列車每天都有清潔」。

(中時電子報)