曾以索要3億人民幣(合台幣13億元)拆遷費18年前轟動一時的大陸「最牛釘子戶」，其近況在網上曝光，在光鮮新穎的深圳住宅區中，這幢3層小樓顯得更為破舊。網友紛紛幫屋主算了筆帳，如果當年最牛釘子戶接受地產商提出的1000萬元人民幣(合台幣4368萬元)並用以購買當時的房產，現在這些房產價值可達1.5億人民幣(合台幣6.55億元)，但這樣到底划不划算？網友的看法極為分歧，在網上引發熱烈討論。

據新浪微博地產專業博主全雳指出，深圳市羅湖區中興路與樂園路交會處，於1980年左右建起兩棟私人3層小樓，用地面積約200平方米(60.5坪)，建築面積約600平方米(181.5坪)。2000年該地啟動舊房改造，但拆遷補償未談妥。開發商到2002年同意給予1000萬人民幣賠償款，釘子戶卻要價3億人民幣，開發商因此退縮。最終新樓盤建起，這2棟小樓因為不在新建築的主體位置，則被開發商撇開。未被開發的小樓如今牆壁發黑，已很陳舊，房主已不在樓內居住，對外出租。其周邊有3個社區20多層的高樓圍住，成了孤島。

博主全雳說，當時1000萬算是挺多的，深圳當時房價大約每平方米4000元人民幣，1000萬可以買25套100平方米的房子。如果他當時做此選擇並保留到現在，按目前均價每平方米6萬人民幣計算，25套房子可值1.5億人民幣。

文章說，房主的兒子坦言，如果當年置換成了商鋪和新房，收益不知道要翻多少番。很多地主看拆遷發財，但這家真是貪心不足。

不過網友們對此也有許多不同意見，有網友表示「有的民宅當年沒選擇拆遷，現在給拆遷了價值翻了不知多少倍，如果這棟樓現在拆，一樣能值很多錢。」「當時的3個億怎能與現在的1.5億相比？」「奇怪！怎麼會有政府拆不了的房子呢？」「不慌不忙，再等50年，肯定30個億」「說實話，這戶人家不懂經營，就算當初收了那1000萬，也會被敗光嘍！現在這房子只是看上去舊了點，如果能好好捯飭捯飭，這房子怎麼就不值3個億啊？」

(中時電子報)