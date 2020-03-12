經濟部今天在行政院會報告水情狀況表示，因應新冠肺炎疫情，若民眾每人都勤洗手，估計每日將增加48萬噸用水。不過2月自來水用量沒有明顯增加。

經濟部水利署估算，全國約2,380萬人若每天多洗十次手、每次用掉2公升自來水，每天將多用掉48萬噸水，占自來水用量4％，不過2月自來水用量沒有明顯增加；呼籲民眾依照中央流行疫情指揮中心建議勤洗手，防疫用水不用擔心。

經濟部報告指出，去年9月迄今，降雨低於平均值，經濟部已提前因應加強節水，目前供水維持正常。各主要水庫蓄水量尚保持約三成五以上，整體而言與去年同期相當。時序進入春雨期，氣象局預報3、4月降雨正常至偏少，將把握降雨機會、辦理人工增雨作業，必要時進一步加強節水力道，以不影響民生生活及防疫用水、維持作物耕種及產業生產為目標。

行政院長蘇貞昌表示，面對水情，政府要預作準備，做好跨區調度、水庫總量管制、自來水常態減壓、強化灌溉管理等各項措施，以達「遇枯不缺」的目標。經濟部應視春雨及梅雨實際降雨情形，滾動檢討、機動應變，以5月底前保留一個月以上用水為目標。

蘇貞昌指出，政府執行節水措施，自去年6月起至今年2月底，共計節水高達5.3億噸，去年的自來水漏水率改善，也超過原預期目標14.75％，已降至14.49％，光這部分，年節水量就有2.3億噸。

(工商 )