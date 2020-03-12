新冠肺炎疫情蔓延，民眾減少外出機會，至台南動物之家的人流也不如以往，南市農業局唯恐疫情影響毛小孩認養率，鼓勵民眾利用雲端認養，志工於臉書「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」、「善收的汪哥與喵姐」粉絲頁幫毛孩PO履歷，徵求有愛心的主人。

農業局動保處表示，動保處成立「毛小孩職訓與就業輔導中心」為本市動物之家毛小孩職訓找頭路，在現行認養率停滯的大環境仍能維持不錯的認養成績，讓毛小孩能順利就業找到終身鐵飯碗。

但今年因新冠肺炎疫情蔓延，恐影響認養率，農業局動保處特別鼓勵民眾利用雲端認養毛小孩，除了動保處雲端資訊https://reurl.cc/rxx0my，或全國動物收容系統https://reurl.cc/g77rK7，臉書「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」、「善收的汪哥與喵姐」粉絲頁也有毛孩求認養資訊。

農業局長謝耀清表示，如於上述推廣認養資訊平台看到投緣的毛小孩，可撥打媒合就業輔導專線﹙動物之家善化站：06-5832399；灣裡站：06-2964439﹚詢問，動物之家同仁會一一解說及媒合，歡迎各行各業的朋友前來給毛孩一個可依靠終身的幸福。

(中時 )