泰國首現群聚感染！新增確診11例參加同一聚會 20:552020/03/12 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泰國曼谷摩天輪夜市戴口罩的遊客。（取自澎湃網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國首度出現新冠病毒群聚感染！泰國衛生部12日通報，新增確診11例，均因參加同一聚會而受感染。 泰國衛生部常務次長素坤表示，新增11名確診病患均曾參加過與1名香港遊客的聚會。此名遊客2月21日入境泰國，25日開始出現發熱、寒顫、咳嗽等症狀，曾2度與15名泰國朋友聚會。參加過聚會的泰國人陸續出現呼吸系統疾病症狀，其中11人被確診感染，11人均曾與香港遊客共用酒杯、同抽一支煙。 迄今泰國累計確診已達70例、死亡1例，另有34例仍在住院治療。 (旺報 ) #泰國 #群聚感染 # 新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #呼吸系統疾病症狀 #香港 #遊客 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 香港學生對韓國瑜香港村構想 非常期待市府盡快擬出完整藍圖 20:282020/03/11 政治 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 國際熱門新聞 新冠肺炎燒太快 義大利要蓋火神山醫院 - 國際 法國開始新冠肺炎療法臨床試驗 - 國際 戴口罩重罰5200元！奧地利規定 有「醫生證明」才能戴 - 國際 李顯龍：新加坡不會進入紅色警戒也不會封城 - 國際 歐洲疫情肆虐 瑞士將全國進入緊急狀態 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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