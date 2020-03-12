泰國首度出現新冠病毒群聚感染！泰國衛生部12日通報，新增確診11例，均因參加同一聚會而受感染。

泰國衛生部常務次長素坤表示，新增11名確診病患均曾參加過與1名香港遊客的聚會。此名遊客2月21日入境泰國，25日開始出現發熱、寒顫、咳嗽等症狀，曾2度與15名泰國朋友聚會。參加過聚會的泰國人陸續出現呼吸系統疾病症狀，其中11人被確診感染，11人均曾與香港遊客共用酒杯、同抽一支煙。

迄今泰國累計確診已達70例、死亡1例，另有34例仍在住院治療。

(旺報 )