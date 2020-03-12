OPEC+減產協議破局，沙烏地阿拉伯兩度提高4月原油每日產能，就算俄羅斯暗示可以回到談判桌也遭到拒絕，加上美國因頁岩油而成為全球最大油產國，這場石油大戰以及新冠肺炎疫情延燒，國際油價再暴跌7%。事態發展至此，沙、美、俄三大油國之間，誰會是最終贏家呢？

沙烏地率先動手，世界主要產油國集體躁動。美國總統川普致電沙烏地王儲；俄羅斯財政部聲稱，能夠承受石油價格在6-10年內維持在25-30美元/桶的水平；OPEC成員中科威特宣佈跟隨沙烏地增產。

雖然國際原油市場動盪的導火線是沙烏地與俄羅斯談判破裂，但俄羅斯不是沙烏地下手的主要對象：真正的對手是美國頁岩油。

美國頁岩油已探明儲量居世界第一。過去頁岩油開採虧本，但2011年以來美國頁岩油開採技術逐漸成熟，出現了所謂「頁岩油革命」。到2018年，美國成為世界第一大產油國，進而開始佔據國際原油市場。到去年，美國石油在全球市場的占比已超過沙烏地和俄羅斯，達到18%。

儘管OPEC佔全球石油市場的比重仍然在40%以上，但就單個經濟體而言已無法與美國抗衡。

國際石油市場出現三國鼎立現象，勢必會有新的競爭。過去幾年，受石油需求下降的影響，OPEC和非OPEC主要產油國，採取減產保價的策略以維持利潤。

沙烏地和俄羅斯是同盟軍。但減產保價的代價就是丟掉市場。到去年美國頁岩油已佔據全球18%的市占，以更便宜的油價阻擊美國頁岩油就成為必然的選擇。這是這次國際原油市場出現混戰的主要原因。沙烏地、俄羅斯和美國這世界前三大石油生產國，則是戰場主角。

沙烏地阿美之所以率先發難，在於沙烏地阿拉伯具有閃擊戰的優勢。從成本看，沙烏地阿美在開採油氣業務上具有排他性權力，壟斷沙烏地所有的油氣資源。

根據沙烏地阿美的財報，石油單純開採成本2美元左右，綜合成本不到10美元/桶，把天然氣和凝析油加一起，綜合成本是15至19美元/桶。重要的是沙烏地阿美的單位折舊攤銷成本僅不足2美金/桶，也就是油品上佳。沙烏地阿美還有上億桶已開採出來的原油儲備。此外，沙烏地阿拉伯的外匯存底約5000億美元。

這意味著，即使國際原油跌到20美元左右，短期內沙烏地也撐得住。但石油收入占沙烏地的財政比例高達近70%，如果陷入持久戰，沙烏地也難以承受。

俄羅斯石油成本是個謎，專家普遍認為，俄羅斯每桶開採的綜合成本至少是20美元/桶。不過，這也足以讓俄羅斯短期內承受油價暴跌。

不過長期來看，由於石油收入占俄羅斯財政的比例超過50%，油價下跌過猛將限制俄羅斯在國內和國際上的作為。此外，截至3月1日，俄羅斯國家財富基金超過1500億美元，占俄羅斯 GDP 的9.2%，將成為俄羅斯應對石油戰的後備力量。

美國頁岩油公司多為私有化，成本不一，主要頁岩油公司的平均成本大約在50美元/桶。即使是這個數字，也有研究認為低於實際成本。

這意味著，國際油價下跌到當前水平將嚴重打擊美國頁岩油，並導致資本不敢再進入。但從財政占比的角度看，美國油氣占GDP的比重最高也不到9%。也就是說，如果打成長期石油戰，美國會是最後贏家。畢竟，美國還有金融市場和中東駐軍可以捆綁油價。

石油是一種高敏感戰略資源。市場動盪難以避免，但如果傳導到地緣政治層面，誰也不好控制。從這個角度說，雖然沙烏地、俄羅斯、美國因各自優勢都扛得住油價下跌，但誰也不能長期扛著。對於石油消費國來說，即使國際油價下跌到20至30美元/桶，可能也是曇花一現。

(中時電子報)