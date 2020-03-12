《李屍朝鮮》第二季即將在台灣時間明天（13日）下午4點於Netflix全球190個國家同步上線，製作人金成勳、編劇金銀姬和導演朴仁濟透過視訊接受台灣媒體採訪時，率先透露此次將出現重大劇情，金銀姬更說：「第一季其實是為了第二季而做的鋪陳與解說，到了第二季之後不管是角色還是劇情，都會有更豐富且深刻的含意。」

《李屍2》的喪屍連白天都能活動。（圖／Netflix提供）

朴仁濟導演接手《李屍2》的拍攝，他坦言第一季拍得很棒，若說沒有壓力是騙人的，他在本季加重了戰鬥的強度，認為觀眾應該會看得很投入。第二季的喪屍群更為活躍，連白天都會出現，且奔跑速度驚人，馬車都追得上，朴仁濟被問到喪屍演員是否都有通過短跑測試時，大笑表示：「因為第一季的關係，前來參與喪屍徵選的演員們，都知道體力是徵選的重點之一，所以基本上具備一定的好體力。」

提到韓國的喪屍片，不免令人想起《屍速列車》，製作人金成勳認為《李屍2》的喪屍自有來源和特色，和《屍速列車》大不相同，「《李屍2》的喪屍特色是把腦給破碎，而不是著重在手的肢體，且因為喪屍的肝被破壞，所以皮膚的顏色是比較黑的。」

第一季播完後，導演和編劇常被友人逼問接下來的劇情，金銀姬和金成勳不約而同笑說：「因為這是攸關飯碗的問題，所以絕對不說。」金銀姬也提醒大家不要爆雷，以免觀賞時少了很多樂趣。

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(中時電子報)