中華棒協因應新冠肺炎疫情嚴重，12日公告5點防疫措施，其中近期全國性賽事將改以閉門賽事舉行，不開放觀眾入場，首當其衝是3月23日在全台各地球場進行的成棒甲組春季聯賽。

棒協109年國內賽事針對新型冠狀肺炎疫情因應措施如下：

1. 依據109年2月25日教育部體育署來函，考量目前新型冠狀肺炎疫情持續擴散，為確保參賽者健康安全，近期全國性賽事將改以閉門賽事舉行，不開放觀眾入場，媒體記者憑工作證進入。

2. 對於已報名之參賽選手，如有配合國家防疫政令實施居家隔離、防疫隔離或自主健康管理期間，不得參賽；大會技術人員、工作人員等也不得到場工作。

3. 敬請各位隊職員及選手務必做好自主健康管理，若有呼吸道症狀亦勿參加，若可下場比賽人數未達棒球規則規定或該賽事特殊規則規定，大會將沒收該場比賽。

4.各級賽事均極其重要，能否舉辦端看疫情之控制及個人自主健康管理是否得當，尚祈大家共同努力促成賽會順利、健康完成。

5. 疫情期間，本會將隨時根據「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」（簡稱指揮中心）之防疫政策，進行相關防疫措施修正。

(中時 )