網購兒童口罩 衛福部回應了 21:052020/03/12 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 何啟功(右)回應網購兒童口罩(張理國攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩實名制2.0上路，許多民眾千辛萬苦終於買到口罩，但也有民眾希望未來也能網路預購兒童口罩。衛福部次長何啟功表示，網購兒童口罩未來會滾動式修正。 何啟功說，之所以未開放網購兒童口罩，但因為目前兒童口罩在藥局通路還滿順暢的，比較不會碰到成人這樣的問題，當初考慮口罩實名制2.0，是因為上班族排隊不方便，基於這樣的考慮來設計的。 被問到是否會考慮開放網路預購兒童口罩，他說，未來會滾動式修正。 (中時 ) #口罩 #兒童 #網購 #口罩實名制2.0 #兒童口罩 #網購 #衛福部 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南企業家送口罩 2.5小時搶光 04:102020/03/09 地方新聞 因為怕死所以勇敢的台灣人 04:102020/03/09 時論廣場 口罩供給增加 蔡英文：希望取得便利性也增加 13:132020/03/09 政治 買口罩想挑色遭拒 下秒男子怒踹貨架：叫警察來啊！ 22:162020/03/09 生活 偏鄉兒童口罩暫緩回收 食藥署：不影響供貨 11:402020/03/10 生活 口罩實名制2.0一周闖5關 唐鳳率資訊團隊力拚不可能任務 21:452020/03/10 政治 全球口罩一半來自大陸 專家「管制出口非長久之計」 21:492020/03/10 國際 布口罩有防疫效果？專家這樣說 21:502020/03/10 生活 拾荒伯撿髒口罩戴！她暖送2片 下一幕逼哭網友 22:452020/03/10 生活 《經濟》經濟部：明日起，開放布口罩出口 15:062020/03/11 財經 政治熱門新聞 為何猛打蔡宜芳、學姊？知情人爆：下一個恐是她！ - 政治 蔡宜芳去哪家摩鐵偷腥？林佳新竟爆「滑進去」地點... - 政治 蔡宜芳竟跟情夫玩真的？遭直擊眼神落寞、拖行李箱直奔… - 政治 蔡宜芳未來走向 網驚爆內部震撼消息 - 政治 張益贍偷吃蔡宜芳 網歪樓問：F奶正妹貼過來誰忍得住？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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