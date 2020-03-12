口罩實名制2.0上路，許多民眾千辛萬苦終於買到口罩，但也有民眾希望未來也能網路預購兒童口罩。衛福部次長何啟功表示，網購兒童口罩未來會滾動式修正。

何啟功說，之所以未開放網購兒童口罩，但因為目前兒童口罩在藥局通路還滿順暢的，比較不會碰到成人這樣的問題，當初考慮口罩實名制2.0，是因為上班族排隊不方便，基於這樣的考慮來設計的。

被問到是否會考慮開放網路預購兒童口罩，他說，未來會滾動式修正。

(中時 )