大陸知名網紅papi醬（本名姜逸磊），從網紅跨界到主持人也擁有不少粉絲，她和大學同學徐斌結婚5年，去年11月透過視頻宣布懷孕喜訊，她4日在微博上寫下「我卸貨了」，更在12日曬出一家3口的合照，更令人訝異的是，papi醬不到10天就恢復到以往的曼妙身材，煞羨不少女網友。
papi醬產後曬出一家3口的合照，照片上，她和老公穿著一身居家服，雖然看得出papi醬略顯疲態，但氣色依舊紅潤，搭配上曼妙的身材，根本讓人看不出她才剛生下小孩。
papi醬4日時，在微博上發文寫到，「大家好，我卸貨了，母子平安」。當時，許多粉絲不忘捎來祝賀，papi醬更不忘誇自己「啊，我可真是了不起」！如今papi醬首次PO出一家3口幸福合照，大秀極佳恢復狀態，也讓不少網友大讚，「完全沒變胖」、「恭喜恭喜恭喜我pa！！！！」、「幸福一家人」！
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(中時電子報)
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