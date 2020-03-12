經濟部今展開新冠肺炎疫情產業衝擊系列座談會，首場排上資通訊產業。電子五哥、資通訊、面板各產業公會負責人出席。業者提出融資、勞動法規鬆綁等六大訴求。

今天會議由政務委員龔明鑫及經濟部部長沈榮津共同主持，聚焦半導體、面板、資通訊等ICT面對疫情困境，台北市電腦商業公會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣電路板協會，電子五哥的和碩、廣達、緯創，半導體產業力晶及日月光等業者都與會。

面對這波疫情衝擊，科技業提出六大訴求，包括希望融資紓困要有彈性、縮短審查流程；廠商參展保證金或預付款應允許展延或保留；部分急單，受勞動法規限制，如過未能鬆綁加班工時及外勞比例，恐喪失重要商機；疫情影響導致航班中斷，造成部分電子產品無法出貨、衝擊營收；建議調降科學園區受衝擊業者管理費；縮短通關時間，加強通關效率。

經濟部回應，融資紓困、參展費用展延、強化通關效率等，已有規劃處理。勞動法規鬆綁，勞動部已於3月6日公告12項行業「七休一鬆綁」，遇急單可在週期內調整例假，至於加班工時彈性鬆綁，會轉給勞動部協處。

對工商團體呼籲紓困不如直接降稅，沈榮津並不予認同，說如果這時生意不好，營業收入不高，降稅也沒有幫助。應該把紓困這關先過，再來展望未來，升級轉型。

明天經濟部將續辦民生化工場，下周還有金屬機電及內需型服務業，沈榮津表示，將持續利用這次機會傾聽各業界聲音，也希望這次大陸疫情復工經驗，可讓業者複製到歐美廠區，提早部署因應。

(中時 )