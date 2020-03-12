民眾黨爆乳甜心蔡宜芳與大她22歲「保母」張益贍爆出「不倫戀」，兩人車上親密黏TT，以及「滑入」摩鐵做好做滿3小時，都被周刊狗仔「真實LIVE」。這幾年來，不管是政治圈或娛樂圈名人，婚外情被爆上新聞媒體，似乎都和汽車旅館脫不了關係，除了隱蔽性佳，功能性強，摩鐵似乎成了士農工商都愛的偷情「濕樂園」。

而細數這些在媒體曝光的「摩鐵」政商名流，他們圓謊的藉口更是五花八門，有人說是「巧遇」，有人說是「服務選民」、「寫自傳」、「討論公事」，「指導論文」，更有「肚子痛去拉屎」，總之就是做「那檔事」。

細數盤點近些年被媒體爆料的公眾人物，較接近的有一直以清新形象示人的綠委羅致政，被週刊直擊和辦公室副主任粘珮瑩大搞不倫戀，5天內兩度上摩鐵開放，羅事後發布聲明表示，已向家人完整說明事件始末，得到信任與諒解，對造成家人、支持者及社會大眾的困擾與疑惑，致上最真誠的歉意。

除了蔡宜芳、羅致政，其他「摩鐵人」還有，整理如下：

摩鐵文化下，爆乳蔡宜芳被整合看台灣名人沉浮。（吳家詮攝影）

●.阿基師-不小心咻的～滑進摩鐵：

名廚阿基師2014年驚爆婚外情，和熟女兩度上摩鐵，當時他召開記者會時猛出金句，包括「不是外遇喔，是『巧遇』」、「車子她開的，我上了她的車，就～咻的滑進摩鐵了～」、「嘴對嘴也還好啦，我的客人常常跟我嘴對嘴，這是我的國際禮儀」等。

● 九把刀-想和女友有未來，但和女記者上摩鐵：

知名作家九把刀2014年被爆出開著賓士載女記者上摩鐵，背叛當時女友小內，當時他公開坦承出軌，說自己很喜歡周女，但「我想擁有的未來，是和我現任女友」，此驚句一出後，立刻遭旁邊女記者賞白眼。

● 王世堅-受到選民請託才上摩鐵：

台北市議員王世堅2006年遭週刊爆料，瞞著妻女與女助理赴汽車旅館開房。王世堅得知消息後，緊急召開記者會澄清，稱只是「受到選民請託」，才會去摩鐵，並公布對話記錄證明清白，後該錄影被踢爆造假，王世堅當時痛斥是政治操作。8年後王世堅再被抓到與同位助理上摩鐵，但據悉兩人去年已分手。

● 吳育昇-就是大家想的那樣：

吳育昇2009年和孫姓名媛上摩鐵，事後他坦承婚外情，並說「過程就是大家所想的那樣」，會承擔一時迷失犯錯的後果。

●王燕軍-寫自傳要上摩鐵：

前總統李登輝辦公室主任王燕軍2015年驚爆一男劈三女，周旋在陳敏薰、王美娜，以及人妻主播呂佳穎間，當時被王、呂被問及此事，異口同聲是「為了要幫朋友寫自傳」。

●林萬億-上摩鐵討論研究案：

行政院政務委員林萬億2011年擔任台大教授時，和相差30幾歲的女助理在七夕開房，被老婆控告通姦。警方表示，林原本以「討論研究案」解釋開房，後來才改口是發生親密關係。

●城仲模-肚痛上摩鐵解放：

前大法官兼司法院副院長城仲模2006年被拍到與小他30多歲的王姓助理教授上摩鐵70分鐘，但他辯稱是誤會，係因女方突然「肚子痛」要上旅館「借廁所」，事後他辭職丟官。

●李顯榮-也是肚痛上摩鐵解放：

前立委李顯榮在2010年載樁腳的妻子上摩鐵，李開庭時模仿城仲模理由，指上旅館是因「女方腹痛」，兩人輪流上廁所，沒性行為；至於同張衛生紙出現兩人體液DNA反應，是因節省、共用衛生紙。就連檢察官也忍不住虧他：「衛生習慣很特殊。」

(中時電子報)