義大利的新冠肺炎疫期蔓延極快，現有的醫院空間已不敷使用，因此義大利議員提議，應該要趕快興建臨時性的大型重症收容醫療站，就設在米蘭國際會展中心（Fieramilano）。這樣的做法，類似中國大陸的「火神山醫院」。

義大利媒體報導，倫巴底大區的福利委員會議員朱利奧·加萊拉（Giulio Gallera表示：「我們的醫療系統承受著巨大的壓力，有些醫院的院長，每天都面臨困難的選擇『該不該收病人』。我們的醫療系統正在堅持著，目前每天增加新的重症病房，在15天內，已增加了223間。在接下來的7天，還要再增加150到200個床位。」

圖為2月2日，武漢火神山醫院。（新華社）

「 除此之外，我們與民防單位，正在研究了一個雄心勃勃的項目，將要在量體龐大的米蘭國際會展中心，建立500張重症監護病床。當然，我們需要醫療器具，包括病床、呼吸器，還有更多的人員。我們將在6天內完成行政程序，然後著手進行。」

倫巴底大區位在義大利北部，當地義大利新冠肺炎的疫源地和重災區。截至3月10日，在整個倫巴底大區共有5791例新冠肺炎確診病例，另有135例死亡病例，各醫院的重症監護病房共收治有466名患者。

米蘭國際會展中心，佔地75萬3千平方公尺，是歐洲最大的展覽中心。

(中時電子報)