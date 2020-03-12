暴龍隊大前鋒伊巴卡(Serge Ibaka) (圖／取自Serge Ibaka推特)

新冠肺炎持續延燒，如今連影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)與NBA猶他爵士隊明星中鋒魯迪戈貝爾(Rudy Gobert)都確診，震撼全球，NBA也緊急宣布無限期停賽，對此有陸媒統整了過去2周爵士6場比賽對手中，與戈貝爾最密切接觸的球員，其中以暴龍隊大前鋒伊巴卡(Serge Ibaka)的16分10秒最長。

大陸論壇《虎撲》統計，爵士過去六場比賽分別面對了華盛頓巫師、克里夫蘭騎士、紐約尼克、波士頓塞爾蒂克、底特律活塞與多倫多暴龍隊，其中與戈貝爾對位最久的就屬暴龍隊大前鋒伊巴卡，並且在那場比賽中，戈貝爾還與伊巴卡隊友OG阿努諾比(OG Anunoby)發生肢體衝突，讓裁判及隊友都上前拉架，也都和戈貝爾有近距離接觸。

其餘還有：

塞爾蒂克

中鋒丹尼爾泰斯(Daniel Thies)的12分27秒、羅伯特威廉森(Robert Williamson)的3分16秒

騎士

中鋒賴瑞南斯(Larry Nance Jr.)的10分30秒、安特日日奇(Ante Zizic)的5分11秒

活塞

中鋒克里斯蒂安伍德(Christian Wood)的10分13秒、約翰韓森(John Hanson)的7分54秒

巫師

中鋒伊恩馬辛米(Ian Mahinmi)的6分55秒、湯瑪斯布萊恩(Thomas Bryant)的4分45秒以及八村壘的4分43秒

紐約尼克

大前鋒朱利爾斯藍道(Julius Randle)的9分39秒、巴比波塔斯(Bobby Portis)的5分38秒、泰吉布森(Taj Gibson)的4分45秒

其中，兩度獲得年度火鍋王的暴龍明星大前鋒伊巴卡不但與戈貝爾接觸最久，更曾在戈貝爾罰球後，拿起籃球親吻，也被認為是目前確診的戈貝爾與伊曼紐穆迪(Emmanuel Mudiay)以外，風險最高的球員之一。

網友也議論紛紛，直呼：「伊巴卡真的危險了」、「阿努諾比最危險吧，才跟戈貝爾打過架」、「最危險的是拉架的裁判」、「伊巴卡還親過戈貝爾拿過的籃球耶」、「NBA岌岌可危」。

(中時電子報)