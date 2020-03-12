漁筏啟明號黃姓船長12日於台中電廠出水口外海落海，空勤直升機出動救援。（台中港消防隊提供／陳淑娥台中傳真）

漁筏啟明號黃姓船長12日於台中電廠出水口外海落海，台中港務消防隊下午4時許接獲海巡署第四巡防區通報前往搜救，1個小時後，空勤直升機於距岸邊約1.1浬海面發現黃男遺體，相關死因待檢警釐清中。

台中港務消防隊12日接獲海巡署第四巡防區通報，指台中電廠出水口外海有漁筏啟明號黃姓船長落海，隨即派西碼頭、南堤兩分隊4車11人出勤，海巡署也派出救生艇及岸巡到場搜救，同空勤總隊出動直升機與海巡巡防艇沿岸搜索。

台中港務消防隊表示，昨日啟明號、曾滿號二艘漁筏同時出海作業，於下午4時20分時，由曾滿號陳姓船長發現啟明號黃姓船長人不在漁筏上，經遍尋不著情況下，打電話向海巡署中部分署報案。

空勤直升機也加入搜尋，於下午5時55分在距岸邊約1.1浬海面，發現黃男遺體，6時10分由海巡船艇將遺體打撈上艇，並運抵台中港四Ｃ碼頭，黃男已明顯死亡，正確死因待檢調釐清中。

(中時 )