橫店影視去年營收微增淨利微降 新開53家影院 21:472020/03/12 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 橫店影視發布去年年度報告。去年，該公司新開53家影院，公司營收28.14億（人民幣，下同），較上年增長3.27％；歸母淨利潤3.1億元，較去年同期下降3.48％。 據《新京報》報導，去年，橫店影視新開53家影院，新增銀幕323塊，截至2去年底，共擁有451家已開業影院，銀幕2780塊，其中，直營367家，銀幕2306塊，7成分佈於大陸三線及三線以下城市。 (旺報 ) #影院 #銀幕 #影視 #公司 #淨利 也許您會感興趣 推薦閱讀 上海電影設合資公司 投資整合長三角影院 20:102020/03/08 財經 金控2月獲利增逾二成 04:102020/03/10 產業特刊 《業績-金融》國泰金前2月大賺184億元，EPS 1.38元 08:012020/03/10 財經 富邦金控前兩月每股盈餘1.45元 穩坐金控第一名 17:382020/03/10 財經 法國夯片《迷雁返家路》 3月底登台灣大銀幕 17:272020/03/10 娛樂 電影院整併 上海電影首鳴槍 04:102020/03/11 全球財經 《業績-文創》VHQ-KY復工延後，2月營收月減15.2％ 08:022020/03/11 財經 華南金2月稅後淨利 8.92億元 22:102020/03/11 財經 臺企銀2月稅前淨利 5.41億元 22:102020/03/11 財經 觀念平台－我是股東，卻無法行使表決權？ 04:102020/03/12 產業特刊 財經熱門新聞 恐慌不止！ 美股暴殺又跌停 恢復交易再崩逾2100點 - 財經 石油大戰停戰關鍵告吹 國際油價再暴跌7％ - 財經 巴菲特嚇到了：活89年以來第一次遇到這種事 - 財經 美股哀鴻遍野！航空股崩逾10％ 台積電ADR重挫失守5字頭 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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