橫店影視發布去年年度報告。去年，該公司新開53家影院，公司營收28.14億（人民幣，下同），較上年增長3.27％；歸母淨利潤3.1億元，較去年同期下降3.48％。

據《新京報》報導，去年，橫店影視新開53家影院，新增銀幕323塊，截至2去年底，共擁有451家已開業影院，銀幕2780塊，其中，直營367家，銀幕2306塊，7成分佈於大陸三線及三線以下城市。

(旺報 )