新加坡總理李顯龍12日晚表示，新加坡不會進入紅色警戒也不會“封城”。新加坡的新冠肺炎疫情仍在控制範圍內，沒有將疾病暴發應對系統調至紅色級別的打算，也不會像中國大陸、韓國或者義大利一樣“封城”。

李顯龍總理周四（12日）晚間8時通過多個媒體平台發表聲明時，指出新加坡政府目前所做的是提前策劃和試行更嚴格的措施，並讓國人做好準備。 他也說，疫情也在其他國家爆發，各地的病例不斷迅速上升，世界衛生組織也剛宣布冠病疫情“大流行”，這意味著新加坡所推出的一些措施必須是可以持續的，例如確保公共衛生、個人衛生和改變社會規範，以及避免大型集會。

李顯龍指出，宗教集會是疫病傳播的重要途徑，因此他籲請本地宗教團體減少出席宗教儀式的人數，也縮短時間，以便降低人群集中時的傳播風險。 他也說：“在這期間我們一定要保持鎮定，所有人都要和政府合作，這樣我們采取的防疫措施才能夠保護大家的安全。”

(中時 )