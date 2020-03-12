新冠肺炎疫情導致承攬國際郵輪的旅行業、國際郵輪業者龐大損失，交通部在紓困子法中提出3項獎補助。其中自准許靠泊日起至2021年6月30日止，將給予碼頭碇泊費50％補貼；自禁泊日起，將給予免稅商店等郵輪內承租業者9個月全額場地租金補貼。

新冠肺炎導致國際郵輪不得靠泊，有旅行社會業大喊半天損失就700萬元。政院今天公布交通部所擬特別條例子法，其中明定對在台承攬國際郵輪的旅行業、國際郵輪業者與國際郵輪場站內商業服務設施業者的紓困、補貼及振興項目與基準。

其中將獎助國際郵輪在台承攬旅行業操作複合母港航線；國際郵輪業者因營業需要於我國准許靠泊日起，到2021年6月30日止，給了到港船舶應繳碼頭碇泊費50％；此外，國際郵輪場站內商業服務設施的承租業者，包括免稅店、郵輪商業廣告、郵輪旅客服務業務，自禁止靠泊日起，給予9個月全額場地租金補貼。

(中時 )