世界衛生組織（WHO）周三宣布新冠肺炎為全球大流行疾病（pandemic）後，印度當天晚間立即宣布從周五開始，暫停所有入境簽證效力到4月中，為預防疫情蔓延的措施之一。

衛生部宣布從格林威治時間周五中午12點（台北時間周五晚上8點）開始暫停所有入境簽證效力直到4月15日止。期間連具有印度血統證明而終生免簽證入境的外國人也暫時禁止入境。

這段期間內只有持外交、公務、聯合國／國際組織、工作與工程等簽證不受影響。任何有迫切理由要入境的外國人，可向其所在地的印度大使館尋求協助。

在2月15日後入境的人士包含印度國民在內，凡來自或曾經到過中國大陸、義大利、伊朗、韓國、法國、西班牙和德國等地區，從周五開始都要被隔離至少14天。

衛生部強烈勸告印度國民在疫情期間避免進行非必要性海外旅程，凡從海外回國的國民都要被隔離最少14天。

迄印度時間周四早上11點止，境內包含外國人在內的確診病例達73宗。外界認為之前所做的檢測不斷有結果出來，預期未來幾天內確診人數將繼續增加。為預防疫情擴散，印度東北部曼尼普爾邦周二已關閉緬甸邊境。

雖然衛生部表示印度是全球最先為預防疫情爆發而做準備的國家之一，但外界仍擔心其是否有充足的醫療設備去防止和應付疫情的爆發。

外界認為印度此舉會打擊其國內交通、飯店與觀光等重要產業。主導印度國內航線的航空公司IndiGo預期疫情已對其本季獲利造成實質影響。穆迪已把印度今年經濟成長率預測，從原先5.4％調降至5.3％。

(工商 )