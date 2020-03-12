麗豐-KY（4137）去年營收51.39億元、年增12％，稅後淨利14.32億元、年增17％、EPS18.02元，優於前年15.4元表現；董事會決議配發13元現金。

受新冠肺炎疫情影響實體通路消費氛圍減緩， 麗豐-KY2月營收1.25億元，年減56.59％，前2月營收3.6億元，年減50.43％。子公司克麗緹娜（大陸）貿易公司今年來自於上海稅務當局核發的財政補貼收入人民幣2,519萬元在3月初入帳。

麗豐指出，生產線已在2月11日開始恢復生產排程，另包括培訓中心、醫美通路也有應變的各項舉措，顯示公司內部優質的管理效能。截至2月底，約有4成的店家開始下單出貨，三月份開始出貨的店家也正增加中。

展望第一季，麗豐透過各項管理應變機制及業務行銷策略，期望將外部特殊因素影響營運的程度降至最低。主營通路「克麗緹娜」持續加強在電子商務行銷、戲劇置入性行銷等策略性活動，近年來多次選擇與現實題材優質劇集結合，勵志題材以成功女性為主角的《安家》進行“品牌＋劇王”的合作已於2月21日在東方衛視、北京衛視聯播，騰訊視頻網絡獨播，創造北京衛視、東方衛視近五年來的收視率新紀錄。

(工商 )