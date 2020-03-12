世界衛生組織（WHO）正式宣布新冠肺炎是全球大流行病，再加上美國總統川普停徵薪資稅的提議受到議員質疑，衝擊道瓊工業平均指數11日再次慘跌逾1,400點，道瓊30檔成分股全面跳水。

元富期貨指出，道瓊工業指數近期走勢紅棒與黑棒交雜、劇烈震盪，指數位於所有均線之下，且短中長期均線轉為下彎，上方壓力沉重，整體空方架構不變。

(工商 )