道瓊指波動大 上檔壓力沉重 21:462020/03/12 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）正式宣布新冠肺炎是全球大流行病，再加上美國總統川普停徵薪資稅的提議受到議員質疑，衝擊道瓊工業平均指數11日再次慘跌逾1,400點，道瓊30檔成分股全面跳水。 元富期貨指出，道瓊工業指數近期走勢紅棒與黑棒交雜、劇烈震盪，指數位於所有均線之下，且短中長期均線轉為下彎，上方壓力沉重，整體空方架構不變。 (工商 ) #道瓊 #均線 #沉重 #上檔壓力 #世界衛生組織 也許您會感興趣 推薦閱讀 神基 站穩所有均線 04:092020/03/08 證券．權證 共同防疫！大陸捐款給世衛2千萬美元 12:302020/03/08 兩岸 疫情蔓延 外資減碼多單 04:102020/03/09 證券．權證 國外指數期貨贏家專欄－美國病例數攀升 美股上檔壓力重 04:102020/03/09 證券．權證 《通信網路》毅嘉2月營收雙衰逾4成，跌破所有均線 09:262020/03/09 財經 謝長廷： 台灣有資格提防疫倡議 22:382020/03/09 國際 美股爆23年首次暫停交易 1分鐘看懂熔斷機制 11:452020/03/10 財經 熱門股－麗豐 跌深反彈站上均線 04:102020/03/11 證券．權證 台指期 上檔壓力沉重 04:102020/03/12 證券．權證 《韓股》韓股收跌3.87％，創4年半新低 15:572020/03/12 財經 財經熱門新聞 恐慌不止！ 美股暴殺又跌停 恢復交易再崩逾2100點 - 財經 石油大戰停戰關鍵告吹 國際油價再暴跌7％ - 財經 巴菲特嚇到了：活89年以來第一次遇到這種事 - 財經 美股哀鴻遍野！航空股崩逾10％ 台積電ADR重挫失守5字頭 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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