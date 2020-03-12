為世界職業男網ATP理事會球員代表的台灣網球名將盧彥勳，表示ATP選手會議討論新冠肺炎疫情在歐美持續升溫，接下來賽程何去何從，盧彥勳表示開會決議，接下來6個星期ATP全球網賽事都暫時取消，他也趕緊從美國返台。

盧彥勳的臉書粉專指出，盧彥勳上周四前往美國加州印地安泉備戰，但ATP上周宣布取消印地安泉大師賽後，盧彥勳還留在當地練球，昨天也被請去開ATP選手會議（ATP player Council）, 討論接下來的賽事該怎麼進行。

盧彥勳會中表示，現在ATP的比賽，有的因為疫情取消，但仍有許多中小型賽事在進行，這些賽事又因當地的防疫法規，限制某些國家的球員參與，例如台灣選手上星期參加烏克蘭的台維斯盃，吳東霖、楊宗樺、謝政鵬等選手結束台維斯盃後，本來要轉往哈薩克參加本周的挑戰賽，也都是籤表會內賽的選手，卻因為哈薩克國家防疫規定，在比賽前一天，限制了台灣民眾入境，因此吳東霖、楊宗樺、謝政鵬硬生生「被迫」放棄哈薩克挑戰賽，讓盧彥勳為選手叫屈。

「這是很不公平的，若一個國家因為防疫，限制其他國家的選手入境參賽，那比賽還繼續進行的話，這項比賽就違反了『公開賽』的訂義了。而大賽的取消，也影響了許多選手的排名，整個排名制度也會受到衝擊，需要討論出一個通盤的方式，來面對目前疫情的狀況。」

經過漫長的討論，盧彥勳表示根據美國時間12日開會決議，接下來6個星期全球網球賽事都暫時取消獲知知道ATP決議後，盧彥勳目前也正趕緊從美國返回台灣。

其實職業網球將要展開紅土賽季，而不少紅土賽事舉辦場地在目前確診暴增的歐洲國家，ATP只能做出取消賽事這個無奈卻必須的決定。

(中時 )