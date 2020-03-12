「爆乳甜姐兒」蔡宜芳近日遭周刊爆料淪為小三，被柯文哲心腹張益贍翹班滑進摩鐵「辦公事」，也讓相差20多歲的「老少配」浮上檯面，引起網友討論。在情感世界出軌的張是否和蔡宜芳玩真的？網友也分別分析最好、最壞結局。

周刊《CTWANT》日前獨家曝光蔡宜芳與張益贍的戀情後，民眾黨以「未經本黨黨中央授權之下，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，嚴重毀損本黨形象」為由「開除張益贍」，而張本人也自行辭去台北市文化基金會副執行長一職。

蔡宜芳則向立院黨團請假3天，「今天被再被周刊直擊，全身包緊緊出現在立法院附近，一手拖著行李箱，肩上還扛著一袋重物，眼神顯得相當落寞」。

網友看完該文，也在批踢踢發文分析對兩人最好的結局，「其實要是真的有相愛，張就跟舊的老婆離婚，辦好，蔡宜芳跟張益瞻在一起，也不一定結果就是壞的，頂多不吃政治這行的飯而已，人生又不是只有這條路，很多人也是劈腿離婚後跟新的在一起，後來也相處的很久很好。感情的事皆是因緣造化」。

但也有網友不這樣認為，直言，50多歲的壯年男子，出軌找嫩妹「是玩一玩而已，新鮮的肉體哪個男的不愛？」。

(中時電子報)