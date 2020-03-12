(22：45 更新內文)隨著美國政府宣布對歐洲旅遊禁令，加上美國24州以及華盛頓特區宣布進入緊急狀態，3大美股期貨12日盤前暴跌5%，再度觸發熔斷機制暫停交易，市場恐慌性賣壓不斷飆升。道瓊指數12日開盤崩跌1,663.38點或7.06%、暫收21,889.84點，跌勢隨後擴至下挫逾1700點，標普500指數崩跌7.02%，再度觸發熔斷機制，美股暫停交易15分鐘，恢復交易後，美股一度來到盤中最低點21,355.91點，下跌2197.31點。

截至台北時間晚間10點40分，道瓊指數下跌1,688.19點或7.17%、暫收21,865.03點；標普500指數下跌178.1點或6.50%、暫收2,563.26點；那斯達克指數下跌490.33點或6.17%、暫收7,461.72點。

美股熔斷機制分為3級，若標普500指數跌幅觸及7％，將暫停交易15分鐘，若恢復交易跌幅擴大至13%，將啟動第2次熔斷，同樣暫停交易15分鐘，若恢復交易在收盤25分鐘前跌幅擴至20%，將直接暫停交易至收盤。

(中時電子報)