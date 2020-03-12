中央氣象局預報顯示，明(13)日鋒面將通過台灣，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫陣雨，緊接著冷空氣南下，周六(14)受華南雲雨區影響，全台均有降雨機率，這波冷空氣最冷時間約在下周日(15)和下周一(16)清晨，北部低溫將下探13度。

氣象局預報員劉沛騰表示，明天鋒面將通過台灣，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，溫度方面，北部高溫約20-24度、中南部及花東地區仍可達到26-28度，明天入夜後會有明顯降溫，午夜北台灣低溫將下探15度左右，中南部及花東約為17度。

劉沛騰指出，這波冷空氣強度介於東北季風至大陸冷氣團間，預估以東北季風機率高，主要影響時間為周六至周日清晨，周六受冷空氣及華南雲雨區東移影響，全台均有降雨機率，各地愈晚愈冷，尤其北台灣降溫感受最明顯，華南雲雨區東移使得環境水氣偏多，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫雨，南部平地雲量偏多。

劉沛騰進一步指出，冷空氣威力最強時刻約在下周日及下周一清晨，北台灣低溫僅13度，中南部及花東約15-19度，其中，中部以北局部空曠地區有下探10度可能，周一環境水氣減少轉乾，花東有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，提醒民眾要注意保暖。

(中時 )