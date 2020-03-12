新浪財經報導，台北時間12日晚9：32，美股週四開盤大幅下跌，三大股指全部跌入熊市。在日益嚴峻的冠狀病毒疫情重創全球市場之時，美國總統川普宣佈新的旅行禁令，以限制疫情擴散、緩解其經濟影響。但川普的講話，未能平息市場對冠狀病毒可能重創全球經濟的擔憂。

道指跌1667.14點，或7.08％，報21886.08點；納指跌512.75點，或6.45％，報7439.30點；標普500指數跌177.38點，或6.47％，報2564.00點。

受到川普發佈的歐洲旅行禁令影響，遊輪和航空板塊暴跌。Royal Caribbean跌幅超過25％，Carnival和Norwegian Cruise Line跌幅均超過20％。美聯航、達美航空公司等的跌幅均超過10％。

周三道指收盤重挫1464.94點，跌幅為5.86％，較2月份的近期高點下跌了20％以上，正式進入熊市。

(旺報 )