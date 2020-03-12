台南山上區農會家政班研發醬鳳梨，推出後大受好評。（台南山上區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南鳳梨即將進入採收期，台南市政府成立鳳梨產銷因應小組，提早啟動收購加工計畫，山上區農會每年為維護鳳梨產銷穩定，配合收購加工品，除了烘製成果乾，去年研發蔭鳳梨醬，大受好評，今年將以農會品牌正式推出上市。

台南為台灣鳳梨主要產地之一，主要種植於關廟、新化、山上及龍崎等區，山上區鳳梨種植面積達250公頃。山上區農會總幹事總幹事許弘霖表示，為協助農民銷售鳳梨，去年就以每公斤30元收購了3萬公斤的16號甜蜜蜜鳳梨，銷往全省公司行號及中北部的農會。

除了內銷通路，山上區農會去年也開拓大陸市場，成功賣出20尺貨櫃700箱鳳梨。今年由於受新冠肺炎疫情影響，外銷計畫還在努力中。

由於農業局已啟動鳳梨收購加工計畫，第一階段收購目標量為2000公噸。許弘霖說，為穩定市場價格，農會已連續幾周與農業局、農委會多次詳談，會全力配合收購，不讓次級果打亂行情，預計4月正式啟動鳳梨收購加工。

許弘霖表示，鳳梨透過加工變成商品，可提高農產品附加價值，並打造在地特色優勢。過去山上區農會的鳳梨酥、鳳梨果乾已是知名熱銷產品，農會家政班去年開始研發蔭鳳梨醬試水溫。

山上區農會趁各農會來觀摩時推出蔭鳳梨醬請他們品嘗指教，沒想到大受好評，成為各農會來觀摩時指定要體驗製作的產品，更有北部多家農會團購下單，讓山上區農會信心大增，今年將正式以農會品牌推出上市。

(中時 )