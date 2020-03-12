新浪財經訊，12日歐盤期間，行情再度升級。美股三大股指期貨均跌超5%。 其中，標普500指數6月期貨觸發交易限制。德國DAX指數、法國CAC40指數、歐洲斯托克50指數跌幅均擴大至逾7%，西班牙IBEX指數跌近7%。

印度SENSEX指數大跌7.9%進入熊市。菲律賓股市跌破6000點大關，至12日14：53左右，股市跌至5697點，跌幅達10.3%，觸發熔斷機制，股市交易暫停15分鐘。

美、布兩油日內跌超6%。據OPEC代表，沙烏地阿拉伯繼續硬氣，表示將不會參加OPEC+技術會議，隨後傳出會議已取消。據外媒報導，沙烏地正將其石油觸角伸向俄羅斯的後院，以每桶25美元的價格向歐洲出售原油，並承諾向該地區煉油廠供應他們通常從沙烏地獲得的三倍的原油量。

現貨黃金頻頻短線下挫，20：03分突然短線下挫16美元，最低跌至1616.01美元／盎司。COMEX最活躍黃金期貨合約在台北時間20：02-20：04三分鐘內成交量為11709手，交易合約總價值近19億美元。截止20：32，現貨黃金跌破1610美元／盎司，日內跌幅達1.43%。現貨白銀跌4.48%至15.99美元／盎司。

(旺報 )