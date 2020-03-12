當地時間12日消息，世貿組織（WTO）服務貿易晴雨錶最新結果顯示，全球服務貿易增長服務延續了2019年底的疲勢，在2020年第一季依然疲軟。新冠肺炎疫情短期內可能繼續打擊全球服務貿易增幅。

世貿組織服務貿易晴雨錶（Services Trade Barometer）最新的讀數為96.8，比去年9月分的前值98.4有所下滑，仍未達到100的基準值。這顯示出全球服務貿易增長趨勢依舊低迷。

該機構表示，目前的指標並沒有捕捉到冠狀病毒肺炎帶來在經濟層面所帶來的影響，目前全球服務貿易活動依然有所增長，但是增長放緩。即使如此，目前的讀數顯示服務貿易在未來數月仍將很有可能繼續下滑。

在所有的成分指數中，目前下滑最嚴重的板塊分別是民航航空（讀數為93.5），以及貨櫃運輸（讀數為94.3）。這兩個行業的讀數涵蓋了1月分的行業態勢，而且反映出了早期一些對抗疫情的措施產生的效力。實際上，在疫情爆發之前兩個行業的增幅已是相對溫和。

(旺報 )