民眾黨新秀、有F奶爆乳甜姐兒之稱的蔡宜芳，日前被踢爆與大她19歲的柯文哲已婚心腹張益贍，共赴摩鐵譜不倫戀惹議，令蔡宜芳崩潰痛哭，全面神隱至今。對此，資深媒體人陳敏鳳昨晚在政論節目上，更直言「這兩個人發生事情，大家也不會很意外，因為張益贍以前就是民進黨的啊」，一句話引發主持人周玉蔻好奇追問，張益贍以前就這樣？
陳敏鳳日前在政論節目中談蔡宜芳、張益贍不倫戀，脫口表示：「這兩個人發生事情，大家也不會很意外，因為張益贍以前就是民進黨的啊，民進黨對他的人也滿有認識的啦。」
周玉蔻好奇追問，張益贍以前就這樣嗎？陳敏鳳只說：「以前好像還沒發生過啦。」接著又有來賓問：「是沒有被發現，還是沒有發生？」陳敏鳳趕緊澄清她沒有說，跟她沒關係，臉上笑容似有玄機。
另有媒體報導，有一位高雄政壇地方人士也透露對蔡宜芳不倫戀不意外，因為蔡宜芳是超級發電機，從小追求者眾，出事早在意料中。
(中時電子報)
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