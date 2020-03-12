台灣虎航本月13日將召開董事會，傳出華航董事陳漢銘將成為台灣虎航董事長，日本地區處處長兼東京分公司總經理張明瑋擔任總經理，目前擔任台虎董事長並兼總經理的張鴻鐘調任日本地區處長兼東京分公司總經理。

陳漢銘是在2016年7月擔任華航法人董事，也兼任台灣虎航董事，他是博宇開發公司董事，經歷包括永中國際公司董事、華大創投公司董事、源津開發公司董事等。

台灣虎航是華航小金母，張鴻鍾是華航前董事長何煖軒的愛將，也是唯一的博士董事長。張鴻鐘去年12月在公司法說會上指出，他在2016年8月16日接掌台虎，當時公司虧損嚴重，僅剩4分之一，當時根本無法想像公司股票能上市，而次年公司開始轉虧為盈，獲利5.73億元，2018年獲利9.82億元，已經打掉累積的15.5億元虧損。

台虎2019年前三季EPS3.51元，低於前年同期的5.10元，主要是因打消累積虧損後，去年開始獲利要繳20％稅金，加上根據IFRS 16要列外幣租賃負債等所致。

台虎去年12月16日登陸興櫃，預計今年年底股票上市。新任總經理張明瑋曾任華航企劃副總、地勤服務處協理、行銷規劃處協理、客運處專案協理，派駐過北京、馬來西亞、英國與台北分公司等。

(工商 )