大陸各地疫情爆發期間發生的搶奪醫療物資的狀況也在歐洲出現。據外媒報導，歐洲疫情快速擴散，各國爭奪防疫醫療物資已不擇手段，近日瑞士一批24只的口罩與外科手套在德國中轉時被德國當局扣留，另外一批進口的消毒水則在義大利轉機時被義國當局扣住不放。許多大陸網民對此表示，看來在急難時，歐洲人也一樣不文明。

據《第一財經》引述外媒報導，剛被德國截了24萬隻口罩的瑞士，另外一批從中國大陸購買的外科手套又在德國中轉時被扣。除了這兩批貨物外，瑞士還被義大利攔截了一批消毒水。

媒體指出，瑞士居於歐洲中心地帶，但不屬於歐盟國家，本國內除藥品外極少生產醫療物資，所有進口物資都要經過其他國家，而鄰近的德國、義大利、奧地利等國都已限制醫療用品出口，就算有錢也很難運進瑞士。

德國政府已發出禁令，禁止任何醫療用品出口，以確保本國公民有充足醫療物資。日前在漢堡有一批運往瑞士的口罩被扣押，瑞士與德國經濟部長通過電話後，裝運口罩的貨櫃才獲得放行。

瑞士《世界廣播電台》指出，這批口罩在灘堡機場進入了屬於瑞士的保稅庫，理論上沒有進入德國境內，因此運離機場並沒有違反德國禁令。

不過面對歐洲國家互相爭奪醫療物資，與大陸各地發生相互截留口罩與防護衣等醫療物資的過程非常類似。但歐洲沒有強有力的中央政府，因此解決問題不像大陸可以向中央告狀。此一現象在看大陸網民眼中卻引起部份人幸災樂禍的情緒，網民表示：「面對疫情，瑞士和德國剛發生的這場糾紛，戳破歐洲國家的文明假像！」「不是假想，是西方文明的虛偽！」「沒有生產能力真慘！口罩被截，手套被截，消毒水被截，直接派架飛機來中國拉吧，走物流永遠也到不了」。

(中時電子報)