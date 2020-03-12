有句俗語說「朋友妻不可戲，偶爾玩玩沒關係」，這原本是句戲謔的玩笑話，沒想到有人真的照做了！北部地區一名男子，與自己親如「兄弟」的朋友妻子，背地裡「偷來暗去」，每月固定「約砲」1次，持續了近10年之久，傷心欲絕的綠光夫提出官司外，也休了這位偷腥自己兄弟的老婆。

這段離譜的「習慣性」1女2夫婚姻生活，持續了近10年才曝光，綠光夫吞不下這口怨氣，質問視如兄弟的好友，竟然跟自己老婆「週期性」上床，把他當空氣瞞得這麼久，不過被告矢口否認有這回事。

不過，在檢警反覆調查詢問，偷情人妻終於坦承此事，並且供出「小王」只有一顆睪丸的「大秘密」，被告雖然供說，他因經常到提告的男子家喝酒，喝醉時說出自己「蛋蛋」的事，但是她的說法不被法官採信。

法官審閱佐證錄音檔，被告有說「不要說那麼難聽拉，她也是歡喜、歡喜啊」。認為兩人的確有發生親密行為，因此依通姦罪判人妻有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑3年；至於上了朋友妻的被告則被依相姦罪判刑5月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

(中時電子報)