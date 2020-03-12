行政院副院長陳其邁晚間在臉書分享，上午他與美國學者分享台灣如何落實「大數據防疫」的台灣模式，他要感謝一項項保護國人遠離新冠肺炎的防疫政策背後，一位位第一線防疫人員、醫護人員、工程師、相關單位的努力。

陳其邁說，今天早上，他與美國史丹佛大學兩位教授、分別是先前曾分析台灣三大關鍵作為防疫作為「大數據分析、新科技、主動採檢」的王智弘教授(C. Jason Wang）、健康法律的頂尖學者Michelle M. Mello，和疾管署副署長莊人祥、衛福部資訊處龐處長、行政院資安處簡處長舉行線上會議，分享台灣的防疫經驗。

會議當中，政院說明了台灣如何用大數據分析，鏈結入境資訊與健保資料庫，以及如何運用科技落實居家檢疫，降低社區感染的政策。並說明鑽石公主號個案中，如何去識別化、掌握電子足跡後，以大數據分析熱點、再發布細胞簡訊及健康追蹤的作法。

陳其邁提及，Mello教授問，為什麼台灣在這次防疫中，民眾對政府信任度高？政院的回答是，因為三點：1. 疫情指揮中心每日公開透明召開記者會說明疫情、2. 12／31 蘇貞昌院長便要求政府超前部署，登機檢疫，快速有效採取行動抑制疫情、3. 2003年經歷過SARS後，人民了解與政府是夥伴關係，知道疫情期間如何和政府一起合作防疫。

美國學者也好奇，台灣如何做到有效率鏈結政府資料？政院則説明，在防疫剛開始時，行政院立刻就成立了「防疫大數據小組」，以最有效率的方式，成立各種工作平台，整合鏈結各部會資料庫，去識別化後協助疫情調查、檢疫、健康追蹤。

(中時 )