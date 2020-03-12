華爾街再度停止交易也無用 道瓊一度暴跌2000點 22:192020/03/12 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國股市今天再度因為暴跌，暫停交易15分鐘。(美聯社檔案照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國華爾街股市再度停止交易！美股今天開盤後，投資人憂心對抗新冠肺炎大流行的措施，恐將不足以減緩經濟受到的損害，加上川普總統對美歐洲間旅遊祭出重大限制，標準普爾500指數一度暴跌7%，自動啟動熔斷機制。股市停止交易。 15分鐘後交易恢復，道瓊工業指數重挫1800點，跌幅深達8％。但在當地時間近上午10點，道瓊工業指數寫下歷來單日最大的跌點紀錄，一度重挫2千點！ (中時 ) #停止交易 #美股 #道瓊工業指數 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 標普暴跌7％ 熔斷機制啟動 美股一度暫停交易 01:252020/03/10 國際 國外指數期貨贏家專欄－恐慌氣氛濃 三大美股期指摔 04:102020/03/10 證券．權證 美股重挫道指創史上最高跌點 A股低估值跟跌估有限 09:132020/03/10 財經 美股暴殺2013點 鄉民看好戲：巴菲特在想什麼？ 09:262020/03/10 財經 美股距「熊市」僅一步之遙 04:102020/03/11 證券．權證 《美股掃瞄》看好全球接力救市，美股大漲近5％ 08:362020/03/11 財經 穩定台股 金管會備妥禁空令 04:102020/03/12 財經焦點 《美股掃瞄》美股消息面：WHO宣告新冠肺炎進入「全球大流行」 09:432020/03/12 財經 《港股》美股期貨暴跌，恆指失守25000點 10:342020/03/12 財經 《港股》恆指慘跌922.54點，創近3年新低 16:482020/03/12 財經 國際熱門新聞 新冠肺炎燒太快 義大利要蓋火神山醫院 - 國際 杜特蒂宣布馬尼拉封城30天 - 國際 英股一瀉千里 今恐寫下33年來最黑暗一日 - 國際 戴口罩重罰5200元！奧地利規定 有「醫生證明」才能戴 - 國際 琥珀中發現9千萬年前的蜂鳥恐龍 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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