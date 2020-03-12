美國華爾街股市再度停止交易！美股今天開盤後，投資人憂心對抗新冠肺炎大流行的措施，恐將不足以減緩經濟受到的損害，加上川普總統對美歐洲間旅遊祭出重大限制，標準普爾500指數一度暴跌7%，自動啟動熔斷機制。股市停止交易。

15分鐘後交易恢復，道瓊工業指數重挫1800點，跌幅深達8％。但在當地時間近上午10點，道瓊工業指數寫下歷來單日最大的跌點紀錄，一度重挫2千點！

(中時 )