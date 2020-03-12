古生物學家在緬甸出土的一枚琥珀中，確認了一個小頭骨，外表尖嘴、披毛，像鳥類也像爬行類，也可以說牠是恐龍。它生存在距今9000萬年前的白堊紀，這是目前已知中生代最小的恐龍，而且還可為鳥類的演化過程，提供新的見識。

拜科幻電影「侏羅紀公園」(Jurassic Park)之賜，普羅大眾已經知道，黃澄色的琥珀，是一種保存完整的化石，雖然在現實世界中，不可能從琥珀的生物遺骸裡提取DNA，但是琥珀生物遺骸所保存的生物訊息，比骨骼狀的化石來的豐富很多。科學家最近調查一枚琥珀裡的頭骨，該枚頭骨來自2016年從緬甸北部克欽省的Angbamo採集場挖出的。該遺址中琥珀中的鋯石晶體，其放射性同位素定年法，顯示這個地層約為9000萬年前。

眼齒鳥的詳細掃瞄，眼睛很大，嘴喙有牙齒。(圖/Lida Xing)

眼齒鳥的頭部復原想像圖。(圖/Lida Xing)

頭骨大小只有7.1公釐，與現存的最小鳥兒-蜂鳥，差不多大。它有著尖尖的嘴喙，與鳥類很像，但是嘴裡有100多枚牙齒，顯示它應該是肉食性的。古生物學家潔格咪‧歐康諾(Jingmai O'Connor)說，這隻鳥很可能以小昆蟲為食，鑑於牙齒很小，牙齒也融合在嘴骨上，這可能會增強牙齒的強度。

The bird in amber: A tiny skull from the age of dinosaurs

鳥的另一個特點是眼睛很大，具有爬行類眼睛的特徵，由於瞳孔很小，科學家認為，牠應該是白天行動的日行動物。科學家將這種新物種命名為Oculudentavis khaungraae ，可稱為眼齒鳥。

藝術家所繪製的眼齒鳥完整外型圖。牠的身體目前沒找到，這是以現今對中生類鳥型恐龍的理解，所進行的推測。(圖/Lida Xing)

斯克利普斯學院（Scripps College）生物學副教授拉斯·施密茨（Lars Schmitz）教授表示，這枚琥珀極其珍貴，通常琥珀裡包裹的動物都是昆蟲這樣的甲殼動物，但是脊椎動物中的保存很少。因此，這枚琥珀這為我們提供了一扇進入恐龍世界的窗口。我們也很訝異，在白堊紀時期，竟然有蜂鳥一般大的飛行恐龍，也從另一面顯示，現存的鳥類，與恐龍的差異真的很小。

(中時電子報)