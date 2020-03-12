新冠肺炎疫情持續擴散，目前全球超過100個國家出現確診案例，其中歐洲義大利確診數破萬，死亡人數更是逼近1000人，成為大陸之外疫情最慘重國家。不過前衛生署長楊志良表示，接下來最慘的不會是義大利，而是美國。

根據《TVBS》報導，楊志良受訪時直言，在歐洲，義大利、法國、德國現在都很麻煩，但他認為最麻煩的是美國。楊志良指出，根據美國疾病管制與預防中心(CDC)發布的公告指出，美國約有3400萬人感染流感，35萬人因此住院，其中更有2萬死於流感，而其中根本原因就在於總統唐納川普(Donald J Trump)根本「看不起」流感，也不願意撥公費給流感。

為何川普不在乎？楊志良說，美國流感死亡率僅0.058%，比新冠肺炎的1.94%低了30倍，直到這次肺炎疫情爆發，川普才開始緊張，但輕忽的態度早已讓國內防疫跟不上腳步，連死於流感的2萬人中，有沒有人是因為新冠肺炎而死的都不知道，因此美國一個月後肯定是一蹋糊塗，恐比歐洲還嚴重。

(中時電子報)