我國國際處境艱辛，為了維繫邦交國，除了砸大錢外，還使出美人計，中非獨裁者卜卡薩來台訪問順便尋歡作樂；約旦王后生孩子我們派去支援的俏護士卻侍侯國王「睡覺」，結果連非洲先生楊西崑都看不下去，直斥再怎麼樣，我們也不能用這種手段做這種事。

中非獨裁者卜卡薩十分凶殘，以吃人肉聞名全球，後來自行稱帝。1970年他應邀來台訪問，政府為了聯合國代表權，使出渾身解數招待，白天看軍隊、看建設，四處遊覽，夜生活更同加精彩。回國時，卜皇在高雄看上一位林姓女子，特別邀請她訪問非洲，後來成為他的後宮嬪妃之一。

前參謀總長賴名湯上將當時負責陪他校閱國軍，對卜卡薩的行徑十分不以為然，在1970年10月15日的日記中如此寫道：「非洲人畢竟是野獸天性，身為一國之君，到別國去作上賓，仍然熱中女色，毫不在乎別人的想法，真是難解？」

空軍前總司令陳衣凡上將卸任後外放交約旦當大使，1977年兩國斷交前夕，外交部前常務次長楊西崑疾赴約旦搶救。有一天他以訓斥的語氣責備陳衣凡；他說，外交是國家大事，我國外交失利，再怎麼樣，我們也不能用這種手段做這種事。話說得很重，但陳衣凡聽完一頭霧水。

陳衣凡回舘後立即召來參事項士揆問個究竟，想了解楊次長為什麼這麼生氣。參事一五一十和盤托出，他表示，國王有三個太太，大老婆是英國人，二老婆是美國人，三老婆是一位很漂亮的約旦人。三老婆生了小王子，因為約旦女子有不做護士的傳統，於是向我國請求支援，國內於是派了一位年輕女護士來幫忙，月薪數千美金，待遇相當不錯。

參事接著說道，國王卻和這位年輕又漂亮的褓姆同寢，約旦民間因此盛傳國王有一個新的外國情婦。合約期滿怕她出門被當地人依回教法律擲石洩恨，於是把她接到一位大使舘員家中暫住幾天，等飛機一來就馬上出境，以免出事。外交部大概聽到風聲，楊西崑才會這麼生氣。

其實，陳衣凡真的很無辜，因為俏護士陪國王睡覺確有其事，但是發生在前任王叔銘當大使時，陳衣凡是被掃到颱風尾。而這段秘辛，若非陳衣凡自己在回憶錄披露，恐怕沒幾個人知道。

(中時電子報)