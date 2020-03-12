新冠肺炎（COVID-19）疫情自大陸擴散開來後，已經開始在全球擴散，更讓多國的確診數呈現直線成長，傳染速度相當快速。婦產科醫師蘇怡寧指出，新冠肺炎疫情已來到下個階段，首要工作就是守住目前的醫療系統，維持負荷量，他強調「現在每個人都很重要，沒有人可以置身事外」。

蘇怡寧在臉書上表示，從新冠肺炎爆發至今，幾乎全世界都躲不了病毒突襲，這也代表著，已經沒有人可以置身事外，大家是必要共同協力對抗新冠病毒。不過，蘇怡寧指出，當前的防疫策略已從疫情「防堵」到疫情「減災」，並不是不在抵抗，而時從心態上調整，正視新冠肺炎已是存在於生活之中的事實。

面對新冠肺炎疫情節節升溫，蘇怡寧認為當前最需守護好我們的醫療系統，他強調，公共衛生最害怕的就是「醫療系統過載」，他拿國外的一張圖表為例，橫軸為時序，縱軸為確診人數，而中間有一道虛線就是醫療系統。蘇怡寧指出，從圖表中可明顯看出，若確診人數超出醫療系統負荷太多，疫情控制絕對就會徹底崩壞。

蘇怡寧表示，「像是大陸武漢、韓國大邱、伊朗及義大利都是如此。」因為醫療系統短時間無法負荷大量的確診數，導致疫情無法掌控，淪為大規模傳染。所以，既然現在防堵不了新冠疫情，就要做到最大的「減災」。蘇怡寧說「我們必須想辦法把左邊無法控制的傳染區塊，盡量拉成右邊平緩的曲線，這樣才可以降低同一時間需要疫療照顧的病患，同時把對醫療系統的衝擊降到最低。」

那大家要怎麼做？蘇怡寧指出，就是「不可鬆懈」！繼續勤洗手、戴口罩、減少人群的聚集、減少不必要的旅行。物必要確實遵守好記律，好好照顧身體，做好自主健康管理。因為「每個人很重要」，盼民眾「再守一波」！

(中時電子報)