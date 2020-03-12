新冠肺炎疫情在全美擴散，美國總統川普11日宣布，所有從歐洲入境美國的旅行全部禁止，時間長達1個月，引爆投資人恐慌性賣壓，道瓊指數12日開盤重挫逾1700點、標普500指數崩跌7.02%再度觸發熔斷機制，暫停15分鐘。

美國發布歐洲禁令，引發外界恐慌，川普解釋，「歐洲禁令」針對歐盟申根區，因此脫歐的英國以及與非申根區內的愛爾蘭，沒有受到影響。川普周三召開的記者會除了提到歐洲禁令，美國政府也將提供500 億美元的低利貸款，協助中小型企業度過難關，卻未提到周一所說的減免薪資稅的消息。

美國目前進入緊急狀態的已有24州以及華盛頓特區，疫情延燒全美，投資市場恐慌不止。此外，OPEC+下周三舉行的技術委員會議告吹，讓石油大戰終結希望又被抹滅，引發3大美指期再度觸發熔斷機制，市場一片愁雲慘霧。

航空股也淪為重災區，截至台北時間晚間10點10分，波音股價重挫30.09 美元或15.92%、來到158.97美元；達美航空股價下跌5.28美元或12.36%、來到37.42美元；美國航空股價下跌1.81美元或11.12%、暫收14.45美元。

隨著預計3月底登場的新品發表會，可能無法如預期計畫進行，讓iPhone 9以及最新款iPad pro可能改為線上訂購，蘋果股價暴殺，下挫17.28 美元或6.27%、暫收258.15 美元。

半導體更是重傷，股高通股價下挫4.77美元或6.39%、暫收69.85 美元；英特爾股價下跌3.36美元或6.50%、暫收48.3美元；AMD股價走跌3.88 美元或8.49%、41.82 美元。台積電12日股價重挫8.00元或2.65%、終場收在294元，正式失守300元大關；台積電ADR也遭到拖累，下跌2.48 美元或4.75%、暫收49.76美元。

(中時電子報)