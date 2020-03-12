新冠肺炎疫情也燒向好萊塢！正在澳洲拍新片的奧斯卡影帝湯姆漢克斯夫婦，驚傳確診感染新冠病毒，成了第一個宣布中鏢的好萊塢巨星。新冠疫情已打亂不少新片的上映計畫，加上中國等主要海外市場的戲院因疫情關閉，好萊塢今年票房恐黯淡無光。

63歲的湯姆漢克斯，親自發推文證實自己染疫的消息。他透露人在澳洲拍攝貓王傳記電影，與妻子麗塔威爾森（Rita Wilson）雙雙感到身體不適，有倦怠、輕微發燒等症狀，做新冠病毒篩檢呈現陽性。

湯姆漢克斯表示，他與妻子會按規定接受「檢測、觀察及隔離」。這對好萊塢銀色夫妻也成為美國名人感染新冠病毒的首例，美國的確診病例已破千人大關。

據《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）這份雜誌報導，有分析預測，疫情導致戲院票房銳減，且電影產量受到限制，全球電影產業恐面臨50億美元虧損。

倘若愈來愈多國家升高防疫層級，強制民眾在家不得外出，或是下令戲院等公共場所關閉，虧損數字可能還會擴大。

據市調機構Morning Consult及《好萊塢報導》在3月5日到7日的調查，44％受訪美國成人表示，他們反對暫時關閉電影院。但仍有超過三分之一（38％）受訪者，支持戲院在疫情期間關門。

海外票房早已成了好萊塢電影工業的成敗關鍵，通常占製片商每年票房收入70％甚至更多。以去年締造影史最高票房的《復仇者聯盟：終局之戰》為例，總票房28億美元中，高達70％來自海外市場的貢獻，中國市場就進帳6.14億美元。

但中國和義大利的戲院受疫情影響關閉，讓好萊塢電影今年的票房前景蒙上陰影。儘管美國電影院尚未大規模關閉，但隨著美國確診人數直線上升，票房收入勢必大受打擊。

(工商 )