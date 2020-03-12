新冠肺炎疫情持續重創金融市場！美國華爾街股市一度停止交易，更讓已經跌深的英國倫敦金融時報指數一路下探，暴跌9％，來到5330點的8年新低，也就是說，將近8年來的增幅在不到3星期內，全部都被回吐。

英國天空電視台的經濟編輯康威預期，如果金融時報指數在當下（台北時間晚間10點，英國時間下午2點）收盤，不但比金融危機期間的任何單日跌幅更深，也將是自從1987年的黑色星期一以來，英國股市的最慘烈單日跌幅。

(中時 )