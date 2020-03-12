英股一瀉千里 今恐寫下33年來最黑暗一日 23:002020/03/12 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國倫敦金融時報指數(FTSE100)今天賣壓沉重，一路下探，暴跌9％，極可能寫下1987年以來最黑暗的單日紀錄。(圖摘自shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續重創金融市場！美國華爾街股市一度停止交易，更讓已經跌深的英國倫敦金融時報指數一路下探，暴跌9％，來到5330點的8年新低，也就是說，將近8年來的增幅在不到3星期內，全部都被回吐。 英國天空電視台的經濟編輯康威預期，如果金融時報指數在當下（台北時間晚間10點，英國時間下午2點）收盤，不但比金融危機期間的任何單日跌幅更深，也將是自從1987年的黑色星期一以來，英國股市的最慘烈單日跌幅。 (中時 ) #英國 #金融時報指數 #英股 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 病毒肆虐 美股最長牛市恐終結 04:102020/03/09 全球財經 群益投信：醫療生技趨勢長多 04:102020/03/09 產業特刊 《盤中解析》掉入黑油坑，回防萬一關 11:592020/03/09 財經 武漢台人包機返台 陸軍化學兵整備完成待命 10:522020/03/10 社會 英國下議院通過華為參與英國5G建設 09:532020/03/11 財經 陸軍六軍團33化學兵群 派官兵消毒專機、乘客和行李 14:532020/03/11 軍事 劉詩詩甜笑比YA迎33歲 吳奇隆壓線放閃超甜 18:232020/03/11 娛樂 一個口罩33元 「黑市車手」稱代大陸方收錢 15:392020/03/12 社會 獨／許書豪今迎接33歲！生日禮「耗時3天」改造 19:112020/03/12 娛樂 33化學兵群執行武漢台商返臺班機消毒 長達16小時 22:422020/03/12 軍事 國際熱門新聞 新冠肺炎燒太快 義大利要蓋火神山醫院 - 國際 杜特蒂宣布馬尼拉封城30天 - 時事 戴口罩重罰5200元！奧地利規定 有「醫生證明」才能戴 - 國際 法國開始新冠肺炎療法臨床試驗 - 國際 華爾街再度停止交易也無用 道瓊一度暴跌2000點 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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