疫情之下，大陸各大旅遊平台紛紛採取應變措施，據新浪財經報導，近日網上流傳，攜程已下發通知，安排員工上3休2輪休上班，並且要簽訂待崗工作協議。不過，目前攜程官方尚未回應。

新冠肺炎疫情對旅遊企業影響巨大，攜程執行長孫潔近日就表示，疫情爆發後攜程電話量增長了長1、20倍，上億人次退訂，攜程第一時間退款，墊資超人民幣10億元量級。

據網絡上流傳的〈待崗工作安排徵詢意見書〉顯示，安排工作的時間將按原工資標準計薪，未安排工作的時間不計薪，待疫情好轉，恢復原工時制度及工資標準。攜程上海總部一名員工表示，公司要求將待崗工作安排徵詢意見書打印出來並親筆簽名，不在辦公室的則簽訂電子版。

實際上，今年2月就有攜程地方門市銷售人員指出，由於線下門市業務基本停滯，攜程採取措施的是根據員工所在的部門情況，採取降薪、或者停薪留職等方式來處理；停薪留職之後，攜程會給相應員工提供待業支持，比如通過小程序和網店售賣防疫用品、休閒食品等，幫助員工增加收入。

而孫潔9日也發佈內部信稱，從本月開始，自己和董事局主席梁建章將0薪，公司高管層也提出自願降薪，最低半薪，直至行業恢復；其他員工暫緩漲薪。

(旺報 )