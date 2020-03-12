新冠肺炎重創高雄觀光！知名的六合觀光夜市爆發退租潮，管委會主委莊其章坦言，原本有176攤，但近來受到疫情影響，觀光客少了5、6成，已有10多攤餐飲、伴手禮業者撐不住壓力，紛紛求去止血，大家都在抱怨生意很差，希望疫情儘早結束，每天盼嘸客人，原本最晚到凌晨2、3時打烊，現在11時就提早打烊。

莊其章認為，現在疫情如此嚴重，政府該及早拿出方法，建議不要發振興折用券，要發消費券較為實際、方便，民眾會比較有意願掏出荷包；目前各國觀光客幾乎都不來，只剩部分國人會來消費，呼籲政府趕緊推出相關獎勵措施鼓勵國人消費。

高雄凱旋青年觀光夜市副總劉坤松建議，政府應該分批補助業者，戶外夜市是小本生意，如果再等1、2個月，攤商恐怕做不下去，會爆發退租潮，況且振興方案也需要時間發酵，就像當初9月發消費券，直到11月才有成效，需要一段醞釀期。

(中時 )