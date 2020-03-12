NBA又新增一名確診案例！繼12日早上猶他爵士中鋒戈貝爾確診新冠肺炎，成為NBA第一名確診案例，震撼全球。稍早戈貝爾隊友、同隊的當家明星後衛米契爾(Donovan Mitchell)也確診染上新冠肺炎，成為NBA確診第二例，NBA知名專欄作家沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)也在推特證實此消息。

至於白天傳出確診的穆迪(Emmanuel Mudiay)，至今尚未獲得證實。目前爵士球團58人第一次檢驗結果出爐，僅有米契爾為陽性反應，其他人皆為陰性。

現年23歲的米契爾在2017年首輪13順位被丹佛金塊選中，隨即交易至爵士隊，本賽季平均可拿24.2分、4.4籃板與4.2助攻，優異表現不僅讓他成為當之無愧的球隊一哥，也成功入選明星賽。

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2020

(中時電子報)