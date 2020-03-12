NBA又新增一名確診案例！繼12日早上猶他爵士中鋒戈貝爾確診新冠肺炎，成為NBA第一名確診案例，震撼全球。稍早戈貝爾隊友、同隊的當家明星後衛米契爾(Donovan Mitchell)也確診染上新冠肺炎，成為NBA確診第二例，NBA知名專欄作家沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)也在推特證實此消息。
至於白天傳出確診的穆迪(Emmanuel Mudiay)，至今尚未獲得證實。目前爵士球團58人第一次檢驗結果出爐，僅有米契爾為陽性反應，其他人皆為陰性。
現年23歲的米契爾在2017年首輪13順位被丹佛金塊選中，隨即交易至爵士隊，本賽季平均可拿24.2分、4.4籃板與4.2助攻，優異表現不僅讓他成為當之無愧的球隊一哥，也成功入選明星賽。
(中時電子報)
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